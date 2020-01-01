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Интернет магазин запчастей для импортной спецтехники

САТ48 Компания являющаяся сверх надежным поставщиком запчастей для спецтехники таких брэндов: JCB, Terex, Komatsu, Volvo, Caterpillar, New Holland, Hidromek, Doosan, Hyundai, Hitachi, KUBOTA. Наша фирма является представителем таких ярких и очень качественных марок как, Meguin, Petro-Canada, Chevron, Liqui Moly, а так-же мини-экскаваторов KUBOTA производства Японии.

Мы находимся в Липецке, но мы осуществляем доставку запасных частей по России и странам СНГ. Хотим отметить что наша оганизация сотрудничает с крупнейшими производителями техники в Европе и Америке, мы сотрудничаем с Китаем и Индией в сфере поставок запасных частей, которые отменного качества, так как они проходят особый контроль при поступлении на наш склад и мы гарантируем 100% качество нашего товара, от любого производителя.

В наших каталогах по спецтехнике, которые Вы найдете в разделах нашего интернет магазина, сможете самостоятельно выбрать нужную деталь или расходник, наши каталоги просты и удобны для пользователя, после того как найдете нужную деталь вы можете легко в пару кликов сделать заказ и приобрести то что нужно. В интернет-магазине cat48.ru очень большой выбор запчастей и огромный ассортимент расходников, масел, смазок, шин, дисков, камер и т.д.

Почему лучше к нам? Интернет-магазин запчастей от мировых брендов – надежный помощник в деле ремонта и обслуживания техники. Мы поможем поставить вашего «коня» на ноги, в случае износа деталей. Компания является гарантом лучшей цены, оптимальных условий доставки. Предприятие успешно занимается поставками спецтехники HYUNDAI, JCB, TEREX, CAT, VOLVO, NEW HOLLAND,KOMATSU,HIDROMEK, CASE в розницу или оптом. В чем выгода для покупателя? Дело в том, что вам не придется искать по разным магазинам запчасти, смазочные масла. Вы сможете комплекты деталей и полный уход за машиной приобрести у нас.

К деталям мы также предлагаем купить смазки от ведущих фирм мира, антифризы от брендов FUCHS, TOTAL, CHEVRON, ELF, PETRO-CANADA, COMMA, JOHN DEERE, CATERPILLAR, MOBIL, JCB, KOMATSU. Нужны воздушные, топливные, масляные или гидравлические фильтры? Милости просим к нам! Благодаря тесному сотрудничеству нашего магазина с надежными поставщиками, мы гарантируем высокое качество каждого элемента. За автономными подогревателями в Липецке никуда ехать не придется – они есть в наличии на складе. Плюс у нас организована реализация высококачественных камер, дисков, зубьев коронок ножей адапетров, оптики. Компания CAT – официальный дилер мини-экскаваторов и тракторов Cubota по Липецку, Тамбову, Воронежу и областям.

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3 повода для обращения в компанию «CAT»

В мире поставок запчастей компания CAT работает не первый год. Наша история длится более 10 лет и за это время мы успели наработать большой потенциал работы с клиентами, предоставляя максимально выгодные условия сотрудничества.

Поставки нашей компанией налажены во все регионы РФ. По Липецку и Липецкой области товары доставляются бесплатно, а также до терминала для отправки груза в регионы РФ и страны СНГ за доставку мы плату не берем.

В нашем магазине предусмотрены скидки, акции, особые условия для постоянных покупателей, чтобы Вы могли рационально расходовать свой бюджет.

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