Интернет магазин запчастей для импортной спецтехники

САТ48 Компания являющаяся сверх надежным поставщиком запчастей для спецтехники таких брэндов: JCB, Terex, Komatsu, Volvo, Caterpillar, New Holland, Hidromek, Doosan, Hyundai, Hitachi, QUADTRAC. Наша фирма является представителем таких ярких и очень качественных марок как, Meguin, Petro-Canada, Chevron, Liqui Moly, а так-же мини-экскаваторов YUCHAI производства КНР.

Мы находимся в Липецке, но мы осуществляем доставку запасных частей по России и странам СНГ. Хотим отметить что наша оганизация сотрудничает с крупнейшими производителями техники в Европе и Америке, мы сотрудничаем с Китаем и Индией в сфере поставок запасных частей, которые отменного качества, так как они проходят особый контроль при поступлении на наш склад и мы гарантируем 100% качество нашего товара, от любого производителя.

В наших каталогах по спецтехнике, которые Вы найдете в разделах нашего интернет магазина, сможете самостоятельно выбрать нужную деталь или расходник, наши каталоги просты и удобны для пользователя, после того как найдете нужную деталь вы можете легко в пару кликов сделать заказ и приобрести то что нужно. В интернет-магазине cat48.ru очень большой выбор запчастей и огромный ассортимент расходников, масел, смазок, шин, дисков, камер и т.д.

Почему лучше к нам? Интернет-магазин запчастей от мировых брендов – надежный помощник в деле ремонта и обслуживания техники. Мы поможем поставить вашего «коня» на ноги, в случае износа деталей. Компания является гарантом лучшей цены, оптимальных условий доставки. Предприятие успешно занимается поставками спецтехники HYUNDAI, JCB, TEREX, CAT, VOLVO, NEW HOLLAND,KOMATSU,HIDROMEK, CASE в розницу или оптом. В чем выгода для покупателя? Дело в том, что вам не придется искать по разным магазинам запчасти, смазочные масла. Вы сможете комплекты деталей и полный уход за машиной приобрести у нас.

К деталям мы также предлагаем купить смазки от ведущих фирм мира, антифризы от брендов FUCHS, TOTAL, CHEVRON, ELF, PETRO-CANADA, COMMA, JOHN DEERE, CATERPILLAR, MOBIL, JCB, KOMATSU. Нужны воздушные, топливные, масляные или гидравлические фильтры? Милости просим к нам! Благодаря тесному сотрудничеству нашего магазина с надежными поставщиками, мы гарантируем высокое качество каждого элемента. За автономными подогревателями в Липецке никуда ехать не придется – они есть в наличии на складе. Плюс у нас организована реализация высококачественных камер, дисков, зубьев коронок ножей адапетров, оптики. Компания CAT – официальный дилер мини-экскаваторов и тракторов Cubota по Липецку, Тамбову, Воронежу и областям.